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Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

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гуменюк,наталя
Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.

"Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують", – сказала вона в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

За її словами, на Південному напрямку критичне збільшення російського угрупування не спостерігається, але продовжується маневрування.

"На Херсонському напрямку вони уникають вогню у відповідь, тому вишукують позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя. але бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь. Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду", – додала Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни концентрують основні зусилля на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    volodarskijo @volodarskijo https://twitter.com/volodarskijo/status/1625919022578401296 55 мин
    Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
    https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
  • Oleh Stavynoha 4c81219c
    Якби не ця язиката хвеська , ми б цього не знали...
  • Evgeny N
    От вас не зрозумієш: кажуть - погано, не кажуть - ще паганіше...
    Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
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