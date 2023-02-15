Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів для танків Leopard 2

Нідерланди передадуть Україні 20 тисяч снарядів для бойових танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу постачати тільки танк. Ми повинні надати повний пакет послуг. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини", - заявила міністр.

У рамках танкової коаліції Нідерланди - єдина країна, яка не має танків - запропонувала допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запасних частин. "Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні", - заявила Оллонгрен.

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Водночас міністр не виключила, що орендовані в Німеччині танки все ж таки будуть відправлені в Україну.

"Жодних розбіжностей немає. Не можна виключати, що орендовані танки все ж можуть згодом вирушити в Україну. Я нічого не виключаю, але наразі поставок не буде", - сказала вона.

Відзначимо, що один танк Leopard 2 має 42 снаряди. Тож наданого Нідерландами запасу може вистачити на понад 470 комплектів.