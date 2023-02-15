Російські окупанти конфісковують плавальні засоби в Новій Каховці для проведення диверсій, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки росіян у окупованій Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - зазнчається у повідомлненні.