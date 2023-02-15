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Російські окупанти конфісковують плавальні засоби в Новій Каховці для проведення диверсій, - Генштаб

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каховка,нова
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки росіян у окупованій Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - зазнчається у повідомлненні. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Ну от! А кажуть, що санкції не діють! Надувних баб вже не вистачає
  • Йцу Кенг 07b0c614
    трехочковый! операторы дронов просто красавчики ))
    https://twitter.com/i/status/1625867234231963649
  • Fjall_Raven
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