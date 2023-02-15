Нове масове поховання зеків-"вагнерівців" виявлено під Луганськом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
На початку лютого жителі Луганська виявили на місцевому цвинтарі 42 свіжі могили чоловіків. Жителі селища Кірівка, яке знаходиться поряд з цвинтарем, сказали, що могили ніхто не відвідує, і ніхто із похованих не був їм знайомий.
ВВС вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. 35 із них були росіянами, один - громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.
Так, згідно з судовими документами, Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років - за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок - за крадіжку. Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році. Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.
ВВС вдалося зв'язатися із родичами ще двох людей, чиї імена та дати народження збігаються з даними, вказаними на табличках цвинтаря під Луганськом. Їхні близькі були ув'язненими, які погодилися поїхати воювати у складі ПВК "Вагнер". Вони виїхали з колоній наприкінці серпня, якийсь час виходили на зв'язок, але у жовтні зникли. З того часу новин від засуджених немає. Ні ПВК "Вагнер", ні представники інших воєнізованих структур із родичами загиблих не пов'язувалися.
Зазначається, що поховання під Луганськом - вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК "Вагнер".