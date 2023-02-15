Єврокомісія представила 10-й пакет санкцій проти РФ: заборона експорту на 11 млрд євро і санкції проти пропагандистів

Європейська Комісія запропонувала ввести проти Росії новий, 10-й пакет санкцій, який має позбавити російську економіку доступу до критично важливих технологій, товарів та матеріалів, а також забезпечить суворе виконання обмежувальних заходів та неможливість їх обминання за допомогою третіх країн.

Про це йдеться у спільній заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже майже рік російська агресивна війна сіє смерть та руйнування. Путін не лише розв’язав жорстоку війну на полі бою, він також навмисно цілить у цивільне населення. Агресор має заплатити за це. Сьогодні ми посилюємо тиск із 10-м пакетом санкцій", - заявила очільниця Єврокомісії.

По-перше, ЄК запропонувала запровадження подальшої заборони на експорт, що оцінюється в понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критично важливих технологій та промислових товарів. Для максимального ефекту, ці санкції будуть спрямовані проти промислових товарів, яких Росія потребує, і які вона не може отримати від третіх країн, включаючи електроніку, спеціалізовані автомобілі, запасні частини до машин, вантажівок та авіаційних двигунів. Санкції поширюватимуться на товари у секторі будівництва, які можуть використовуватися російськими військовими, наприклад, на антени або підйомні крани.

По-друге, буде заборонений експорт товарів подвійного призначення та товарів з використанням сучасних технологій. Єврокомісія запропонувала встановити контроль за 47 новими електронними компонентами, які можуть використовуватися у російських системах озброєння, включаючи дрони, ракети та гелікоптери. Обмеження стосуватимуться також специфічних сировинних матеріалів та термічних камер.

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"З цими заходами ми забороняємо всі технологічні товари, що можуть бути знайдені на полі бою. І ми забезпечимо, щоб вони не знайшли інші шляхи, щоб потрапити туди. Саме тому, вперше за всі часи, додаємо установи третьої країни до санкцій проти Росії у сфері товарів подвійного використання", - наголосила фон дер Ляєн

Вона нагадала, що Іран забезпечує Росію дронами Shahed, які використовувалися для атак проти цивільної інфраструктури України. Єврокомісія пропонує додати до режиму обмеження експорту товарів подвійного призначення 7 іранських установ, які віднині будуть знаходитися під повною забороною на продаж чутливих елементів у Росію. До цього переліку можуть включатися інші іранські установи, або установи з інших третіх країн, які постачають в Росію чутливі технології. Це слугуватиме також потужним стримуючим фактором для інших компаній та міжнародних трейдерів.

"Третій пункт стосується російської пропагандистської машини. Путін також веде війну у публічному просторі, із залученням армії пропагандистів та пропагандистських мереж. Вони поширюють токсичну брехню з метою поляризації наших суспільств. Тож ми пропонуємо включити до списку путінських пропагандистів, також там імена військових та політичних керівників", - повідомила президент Європейської Комісії.

Вона наголосила, що 10-й пакет санкцій ЄС передбачає суворі заходи проти спроб їх обминання.

"Ми будемо відстежувати олігархів, які намагаються приховати або продати свої активи з метою уникнення санкцій. Разом з країнами-членами ми встановили нагляд за замороженими активами російського центробанку, які утримуються в ЄС. Нам потрібно знати, де ці активи знаходяться та чого вони варті. Це критично важливо з огляду на можливе використання російських активів для фінансування на відновлення України", - підкреслила фон дер Ляєн.

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За її словами, ЄС уповноважить спеціального представника, посла Девіда О’Саллівана, який входитиме в контакт із країнами-членами ЄС, з економічними операторами та третіми країнами для закриття всіх шляхів для обминання санкцій. Наступного тижня Єврокомісія проведе так званий Форум з координації санкцій, який об’єднає зусилля країн ЄС та країн-партнерів у цій роботі.

"Разом ми будемо посилювати тиск на Росію більше й більше. Я закликаю країни-члени ухвалити цей новий пакет санкцій швидко. Наша мета в тому, щоб мати, разом із нашими партнерами по G7, подальші суттєві санкції, що будуть введені до 24 лютого, - точно до річниці розв'язання Путіним імперіалістичної війни", - додала президент Єврокомісії.