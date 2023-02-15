Новини

Танків Leopard 2 на два батальйони для України немає, - Пісторіус

17 591122
танк,leopard2
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія. "Ми не досягнемо чисельності батальйону", - пояснив німецький міністр після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.

За словами Пісторіуса, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниця, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Міністр додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.

Також читайте: Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак

Нагадуємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    ВСРАЛИСЬ...тому затягували з танками.. Чим ви йо***ані ,хотіли захищати народ европи..? га? якшо у вас зброя ржавіла. рашисти б точно в берліні були..міратворци ви ґрьобані
  • Bob Fayn
    мене дивує інше...ЯК? Я хотів би подивитись, як ґрьобана та европа б захищалась якби рашисти пішли на них...перекладали б папірці.бавились в бюрократію...сохраніть ліцо.
    Знову як в Другій світовій вся надія на Сполучені штати.ленд-ліз ..а самі /як я і писав/ -пиво і сосиски. і йодлі співали
    Недарма ,ще Трамп їх ї**ав,що недостатньо вони надавали в безпеку грошей виділяли в НАТО...
  • Alex Sun 72628b10
    Дуже цікаво. А чим тоді НАТО мало з кацапами воювати? Лише американськими абрамсами з американськими екіпажами? Гарно влаштувалися.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини