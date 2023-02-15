Ляшко презентував флагманський проєкт МОЗ із розвитку системи реабілітації

На засіданні Ради безбар’єрності міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував флагманський проєкт МОЗ "Розвиток системи реабілітаційної допомоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Повномасштабне вторгнення росії в Україну створило зростання попиту на різні види медичної та реабілітаційної допомоги. Ще перед початком повномасштабної війни було створено нормативне підґрунтя для розбудови сучасної системи реабілітації на засадах пацієнтоцентричності, мультидисциплінарності та доказовості. Проривом стало прийняття парламентом Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я. У широкому розумінні це про допомогу людині усунути бар’єри для активного життя", — зазначив Ляшко.

Як уточнив глава МОЗ, ідеться про цивільних та військових українців, які постраждали внаслідок війни, про повернення людей після відновлення у свої громади та зменшення інвалідизації громадян з метою їх максимального повернення до активного життя, зокрема до зайнятості.

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Наголошується, що реабілітаційна допомога повинна базуватися на принципах доказової реабілітації та кращих світових практиках, а отже, має відбутися перехід від застарілої, недієвої, пострадянської системи до сучасної, яка слугує відновленню людини та сприяє її поверненню до повноцінного життя, є доказовою та заснованою на логіці Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), а також доступною для всіх, хто її потребує.

Як зауважили в МОЗ, ці зміни в Україні вже розпочато. Зокрема, з 2023 року реабілітаційна допомога запроваджена у пріоритетних пакетах Програми медичних гарантій, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я затверджені нові підходи організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах.

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У МОЗ підкреслили, що одночасно з фізичним відновленням надважливе значення має реабілітація психічного стану постраждалого, особливо це стосується військовослужбовців та ветеранів, громадян, які пережили полон і тортури.

Повідомляється, що міністерство розробило мапу проєктів, поетапна реалізація яких дозволить побудувати "справді якісну сучасну систему реабілітаційної допомоги".

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