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Росія втратила в Україні 50% своїх танків Т-72Б та Т-72Б3М, – IISS

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танк,череп
Під час бойових дій в Україні знищено близько половини російського парку танків Т-72Б та Т-72Б3М.

Дані про це опубліковано у доповіді британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Старший аналітик IISS Джеймс Хекетт зазначив, що "танковий та артилерійський ресурс Росії значно скоротився".

"За доступними оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 та Т-72Б3М було втрачено. Крім того, змінився склад танкового парку Росії. Через те, що сучасні машини були знищені, Росія у спробах компенсувати втрати знімає зі зберігання старі машини", – пише Хекетт.

Аналітики також вважають важливим, що передача Україні іншими країнами запасів старої радянської техніки створила умови для модернізації армій, що давно назріла.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    вони будуть повзти навіть на т34 та навіть без них коли останні закінчаться... до поки в самій параші не назріє питання а може "досить" у самок. Покищо цих питань там не виникає а значить і банкет "продовжиться" з технікою чи без неї...
  • Jimmy Hill

  • Andrey Levenov
    вибачте, це умовний "жданов" казав? немає у них ніяких критичних цифр по піхоті якщо мова не йде про короткострокову перспективу таких втрат, якщо ці 500тис розтянуться на 5 умовних років то там за цей час у них підросте десяток бригад. Єдине що у них має критичну вагу - бюджет, але його так чи інакше (+ резерви) вистачить ще на кілька років, алеж там же буде "затянуть паяса за родіну мать" ітд...
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