Головним напрямком удару росіян на східному фронті є Бахмут - ОК "Схід"

Бахмут - це місто, де ворог найбільше приділяє уваги своїм атакувальним діям.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут - це напрямок головного удару противника на східному фронті. Ворог зосереджує тут основні свої зусилля, не шкодуючи особовий склад та намагається прорватися. Бахмут - це символ незламності й бойового духу, майстерності українського війська", - наголосив Череватий.

Речник Східного угрупування військ також підкреслив, що на Бахмутському напрямку потужно виконують свої обов'язки ЗСУ, прикордонні підрозділи та підрозділи Нацгвардії.

"За цю добу було знищено 119 ворогів, 163 зазнали поранень різного ступеня. Відбулося 103 обстріли й 25 боєзіткнень. І це не найбільші результати по втратах ворога. Кілька днів поспіль було знищено понад 200 ворогів. Бахмут - це місто, де ворог найбільше приділяє уваги своїм атакувальним діям", - додав Череватий.

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