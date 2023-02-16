Протягом 15 лютого ворог 4 рази обстріляв Сумщину, зафіксовано понад 30 прильотів, - ОВА

Сумська ОВА оприлюднила інформацію про ситуація на прикордонні станом на 21.00 протягом 15 лютого 20223

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА. У повідомленні зазначається: "Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської. Було зафіксовано понад 30 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою. - Миропільська громада: опівдні з території рф здійснено обстріл громади орієнтовно з міномету −10 прильотів. - Краснопільська громада: о 14.35 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ). - Білопільська громада: був мінометний обстріл с. Атинське 14 прильотів. - Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів − 8 прильотів. Попередньо − без наслідків". Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано майже 50 вибухів, - Держприкордонслужба

Автор: Роман Свиридович