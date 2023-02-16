Вночі 16 лютого під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА
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У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області була оголошена повітряна тривога.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
Як повідомили Суспільному місцеві жителі, у Полтавському районі пролунали звуки вибухів.
"У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога", - зазначається у повідомленні Суспільного.