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Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до важливих міжнародних заходів, які мають відбутися 16-17 лютого, а також намагається наблизити старт переговорів щодо членства у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 15 лютого

Він підкреслив: "Сьогодні в нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. У ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.

(...) Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулась і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту премʼєр-міністра Швеції".

Зеленський нагадав, що саме Швеція зараз головує у Євросоюзі.

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"І в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це", – сказав український президент.

Він наголосив, що зі швецьким премʼєрам говорили і про подальшу оборонну допомогу, і про зброю для України, і про шведські "Арчери" – одну з найсильніших артилерійських систем, які мають допомогти українським воїнам.

Зеленский додав, що у середу говорив також із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йому український лідер подякував за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку й за "мудрий погляд на захист міжнародного права".

"Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях", – підсумував Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

    Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
    Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
  • Dmitry Lobov
    Яйцями по 17 Зе зробили гарний старт
  • Voc Vox
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