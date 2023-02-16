Новини

Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе

6 93028
patriot
Тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині стрімко просуваються.

Таку оцінку керівництва Люфтваффе наводить видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

"Українці дуже мотивовані й часто вже мають досвід, тому все відбувається швидше, ніж очікувалося", - сказав у середу командир німецької тренувальної асоціації.

Курси для близько 70 військових ЗСУ тривають уже близько двох тижнів на полігоні Бундесверу, місце якого не називають з міркувань безпеки.

Читайте також: Українські військові у США випереджають графік навчань на ЗРК Patriot: тренування завершаться за кілька тижнів, - військовий аташе Кременецький

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    "Люфтваффе" - як же це феєрично звучить
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Кацапские пердаки восстановленюию не подлежат
  • Jimmy Hill
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини