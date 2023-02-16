Українські військові вчаться керувати зенітними комплексами Patriot надзвичайно швидко - Люфтваффе
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Тренування українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині стрімко просуваються.
Таку оцінку керівництва Люфтваффе наводить видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
"Українці дуже мотивовані й часто вже мають досвід, тому все відбувається швидше, ніж очікувалося", - сказав у середу командир німецької тренувальної асоціації.
Курси для близько 70 військових ЗСУ тривають уже близько двох тижнів на полігоні Бундесверу, місце якого не називають з міркувань безпеки.