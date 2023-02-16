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РФ кидає мобілізованих у безглузді атаки для досягнення прогресу до річниці вторгнення, - ЄС в ОБСЄ

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рф,призов,окупанти,мобілізація
Російські генерали відчайдушно кидають мобілізованих солдат у безглузді атаки, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З наближенням річниці фатального рішення Москви про вторгнення до суверенного і мирного сусіда, російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдат у безглузді атаки, не зважаючи на людські життя. Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.

На цьому тлі делегація Євросоюзу вказала на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ два тижні тому, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана".

"Це - ще одна абсурдна заява, подібна до багатьох, які ми чули в минулому, зокрема, рік тому, в лютому 2022 року", - заявили в місії ЄС.

Також у заяві було знову наголошено на заклику до Росії "припинити свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Крім того, ЄС спрямував свій заклик до режиму Лукашенка "припинити підтримку і утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії".

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Які досягнення? Київ за 3 дні, а тепер хоч би що та взяти. Україна тримається, навіть якщо робить крок назад за 1 рік. Це Україна має досягнення, не давши ворогу шансів на Перемогу.
  • arye z.
    Что города берутся к датам
    А потому любой ценой...
    (Юрий Нестеренко)

    80 лет прошло, россия поменяла название, флаг и гимн.
    Люди в ней не поменялись
  • Vaaleikumassalam
    а чего их жалеть то ?? это же биомусор
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