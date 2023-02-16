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Ворог вночі запускав БПЛА та ракети. Є влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, - ОП

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ракета,ракети
Вночі відбулась чергова ракетна атака росіян на Україну. Ворог запускав БПЛА та ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Полтава и Харьков
    Знову ОП попереду, все знає! Куди там Генштабу.
  • Микола Курінний 3fc27877
    Стулив би пельку цей завгосп😡 Такі події коментуються тільки військовими.
  • A P 6766a022
    То на скільки ще разів ракет залишилось,підар мордатий?
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