Ворог випустив 8 "Калібрів", всі збито на Півдні, - ОК "Південь"
Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, відмінно спрацювали сили ППО Півдня. Усі "Калібри" вдалося збити. Однак є й "приліт".
"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет - 6 над Миколаївщиною, 2 - над Херсонщиною. На жаль, ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - розповіла Гуменюк.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.