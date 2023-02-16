Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.
"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше уточнив, що всього в ударі було застосовано 36 ракет.
"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет. Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс"). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети", - інформує Залужний.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.