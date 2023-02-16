Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 140 460 осіб (+690 за добу), 287 гелікоптерів, 3296 танків, 2306 артсистем, 6517 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 16 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 140 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
танків - 3296 (+6) од,
бойових броньованих машин - 6517 (+10) од,
артилерійських систем - 2306 (+3) од,
РСЗВ - 466 (+0) од,
засоби ППО - 239 (+3) од,
літаків - 298 (+0) од,
гелікоптерів - 287 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1),
крилаті ракети - 857 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од,
спеціальна техніка - 219 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.