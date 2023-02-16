Ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді, загинула жінка, є поранені, - облрада

Вночі ворог завдав ракетного удару по кількох регіонах України, є влучання на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Павлограді ворог поцілив по приватному сектору та промисловому об'єкту. Тип ракет з'ясовується.

"В місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок. Одна жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали - це п'ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюються.

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Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.