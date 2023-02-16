Захисникам України на Запоріжжі потрібні кошти на розвідувально-ударний дрон
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Батальйону з Волині, який зараз воює на гарячій ділянці фронту в Запорізькій області, потрібна допомога з коштами на придбання розвідувально-ударного гексакоптера Магура-1.
Кошти для них збирає спільнота геоінформаційної системи "Арта", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ця спільнота розробила асортимент ударних дронів і після випробувань починає їх серійне виробництво.
Дрони - розвідники, ударні та розвідувально-ударні - інтегровані з геоінформаційною системою "Арта", за словами розробників - "отримує цілі безпосередньо з мережі та віддає в неї ж".
"Зараз, щоб допомогти нашим захисникам, проводимо збір коштів на гексакоптер Магура 1 для батальйону з Волині, який зараз на Запоріжжі на самісінькому вістрії", - йдеться у повідомленні.
Взяти участь у зборі можна, переказавши кошти на "банку" Monobank.