Посол США розповів у деталях, що Байден робитиме в Польщі

Посол США у Польщі розкрив нові деталі з приводу запланованого до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну візиту президента США Джо Байдена в країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Посол розповів, що Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок - тобто 21 лютого - о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

"Це історична подія - ніколи раніше президент США не приїздив до Польщі двічі протягом одного року", - зауважив посол.

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Посольство США також повідомило, що усі охочі жителі Польщі мають нагоду особисто прийти послухати промову Байдена. Для цього необхідно заздалегідь зареєструватись через спеціальну форму, деталі приїзду на місце для проходження усіх процедур зареєстрованим повідомлять за день до події. Посольство попереджає, що плануються суворі заходи безпеки і в сади не пропустять людей з великими сумками, плакатами, прапорами і парасольками.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент здійснить візит до Польщі 20-22 лютого.

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