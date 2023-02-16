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Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов

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ракета,х-101
Російська Федерація намагатиметься здійснити масовану ракетну атаку на територію України 23-24 лютого, але це жодним чином не вплине на хід війни.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо", - сказав секретар РНБО, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Водночас Данілов висловив переконання, що за результатами цієї війни Україна розвалить Російську Федерацію. "Росія буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є зараз",- підкреслив він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому пан Данілов не розповідає, де наші ракети?т Чому залишив народ вроювати проти крилатих кацапськитх рпакет із цеглинами в руках? Кивати головою в бік попередників Кучми, Кравчука і зека не потрібно, бо було три роки і головне, що були зразки і були гроші.
  • Alex Dev 0616d21e
    А ми готуємо масову атаку? Як не як, а рік вже минає, можна було підготуватись. Бездарні яйцекради, нікчемні керівники..
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    на зонд тратить ракету, которая сбила бы крылатую? такое себе удовольствие.
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