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Макрон та глава МЗС Китаю Ван Ї обговорили війну РФ проти України

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Глава МЗС Китаю Ван Ї зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван Ї наголосив, що в цьому питанні Китай наполягає на об’єктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів", - йдеться у заяві посольства КНР у Франції.

Дипломати додали, що Китай "готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародного співтовариства для вивчення політичних засобів вирішення питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни".

У заяві Єлисейського палацу також зазначено, що обидві країни висловили "однакову мету" щодо України, причому Макрон наголосив  на "наслідках цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також підтримку Францією країни, яка зазнала  агресії".

Ван Ї також повечеряв з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка написала в Twitter, що у них був "твердий обмін думками про російську агресійну війну в Україні та про те, як ми працюємо над вирішенням конфлікту".

У четвер глава МЗС Китаю продовжить зустрічі з офіційними особами Франції.

Читайте: Китай намагається бути і нейтральним, і союзником Кремля, - Держдепартамент США

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Китайцям вірити не можна. Прищуряться, дивлячись в очі і брешуть, брешуть ...
  • Dima30
    Китай допомагає комплектуючими для ОПК козляндії та іранських терористів, але ж вони підступні падлюки будуть посміхатися,брехати та продовжувати робити своє.Тільки санкції які вдарять по їх економіці можуть переконати у збитковості дружби з рф та іраном які не мають своєї розвиненої електроніки що б щось протиставити західним технологіям.
  • Fox Mulder 4ade3a6f
    Хитрые китайцы без конца намекают что пойдут на все взамен на что-то. А недалекие западные политики носятся с "китайской загрозой" как пациенты дурдома.
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