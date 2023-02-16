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Глава МЗС Ізраїлю Коен прибув в Україну вперше з початку війни

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коен,елі
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

У рамках першого візиту після початку війни Коен має намір відвідати Бучу, Бабин Яр і знову запустити роботу посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через вторгнення РФ.

Крім того, міністр проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, головою МЗС України Дмитром Кулебою та членами єврейської громади.

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"Я прибув сьогодні з першим візитом ізраїльського міністра до Києва з початку бойових дій. Протягом минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу та на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю у Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між країнами", - заявив міністр.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    а кого ми українці мають прославляти ??? нейросифілітіка членіна, дибіла сталіна, молотова, кагановича на інших червоножопих комуно-нацистів переважно доволі специфічної національності що 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з А.Гітлером 2Світовою знищили 35 мільйонів етнічних українців-хліборобів !!! замість них червоножопі окупанти залелили в Україну це мордво-кацапське сруцкогаваряще лайно і біонепотріб !!!











  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    напевно для того, щоб запитати, чому в Україні досі прославляють Бандеру, Шухевича, Конавальця і ​​скільки вже посадили українців за новим законом про антисемітизм, прийнятий перед самою війною з подачі представників до ВР від ОПЗЖ - Бужанського, Рабіновича та інших
  • vuiko dobrui
    Бандера, Шухевич, Мельник, Коновалець та ОУН УПА, 1 українська дивізія Січових Стрільців "Галичина", батальойони Роланд і Нахтігаль - Герої України, що зі зброєю в руках боролися проти червоножопого кацапор-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу !!!
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