Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони "стрибнули" ще восени 2022 року, - "слуга народу" Радіна. ІНФОГРАФІКА

Після повторного запиту Міністерство оборони надало інформацію про ціни, за якими протягом 2022 року закуповували харчування для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"Бачимо, що проблеми є. Ціни на базові продукти харчування у закупівлях Міноборони "стрибнули" ще восени 2022 року. Для прикладу я обрала ціни з каталогів за кілограм найбільш поширених овочів - картоплі і капусти - і наклала на них ціни на такі ж картоплю і капусту за даними Держстату за 2022 рік. Результат ви бачите на графіку", - зазначила парламентарка.

Радіна зазначила, що з початку осені ціни на картоплю і капусту в каталогах Міноборони значно, подекуди удвічі, відрізняються від середніх споживчих цін на ці ж овочі за даними Держстату.

"У перші місяці повномаштабного вторгнення ціни на картоплю і капусту з каталогів Міноборони подекуди були в кілька разів нижчими, аніж ціни на ці ж овочі у каталогах, датованих осінню - після збору врожаю, коли на ринку ціна на них найнижча. При цьому, я свідомо не ставлю питання щодо цін у перший місяць війни - за тих обставин пріоритетом було зберегти постачання за всяку ціну", - пояснила голова комітету ВР.

Водночас, наголосила нардеп, договори містять лише загальний список продуктів. Які саме товари постачалися по факту і коли - невідомо, для цього потрібно також дослідити видаткові накладні.

"Що ми робимо з цього приводу? У парламенті ми працюємо над законопроектом №8381, який вже ухвалено в першому читанні. Зокрема, буду переконувати колег підтримати запровадження "стелі" для закупівельних цін на продукти на рівні споживчих цін за замірами Держстату (бо ціна супермаркету також включає і доставку, і охолодження, і багато чого іншого, а готують страви для військових не постачальники, а кухні частин чи самі військові).

Ведеться робота і в уряді. У першу чергу - завдяки команді Мінекономіки. За доброї волі Міноборони зміни, запропоновані Мінекономіки, можна було б вже імплементувати на рівні підзаконки. Проте поки цього не зроблено. Сьогодні долучусь до засідання міжвідомчої робочої групи в уряді, яка працює над цими змінами", - пояснила Радіна.

Нардеп також опубілкувала каталоги цін на продукти за договорами Міноборони із постачальниками за 2022 рік. Жоден із цих документів не позначений як державна таємниця чи документ із обмеженим доступом

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

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