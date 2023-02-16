Росія за два тижні зазнала найбільших втрат, Путін обмежений в можливості воювати, - Велика Британія

Росія зараз має в Україні найбільші втрати з початку вторгнення, і Путін має обмежені можливості для продовження війни.

Про це старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як повідомляється, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. Російське військове керівництво вже, схоже, розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках так званої "часткової мобілізації", а "Вагнер" заявив 9 лютого про припинення своєї схеми вербування в’язнів", - сказав він.

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За словами британського військового дипломата, "можливості для Путіна і його воєначальників продовжувати розв’язану ними війну видаються обмеженими": або "продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей" або ж "проводити подальшу мобілізацію".

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - додав Стаббс.

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Він наголосив, що надання Україні підтримки, "необхідної їй для самозахисту і витіснення Росії з її суверенної території", є найшвидшим і єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру. На цьому тлі дипломат нагадав, що у підписаній 8 лютого Спільній британсько-українській декларації було підтверджено "відданість наших країн стояти пліч-о-пліч перед російською агресією".

"Британія співпрацює з Україною, щоб допомогти розбудовувати її довгострокові силові структури і спроможності, звести нанівець російські здобутки та розбудовувати сили стримування майбутнього. Ми будемо підтримувати наших українських друзів у їхній боротьбі за звільнення своєї батьківщини. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України будуть повністю відновлені", - заявив представник Великої Британії в ОБСЄ.

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