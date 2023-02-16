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Росія отримує мікросхеми та технології завдяки Ірану та КНДР, - Мінторгівлі США

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мікросхеми
Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через таких посередників, як Іран.

Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експортного управління Теа Кендлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете уявити партнерів Ірану та Північної Кореї, щоб заповнити певні прогалини у своїх закупівлях, що утворилися через те, що наші продукти залишають російський ринок, - сказала Кендлер журналістам у Токіо в четвер. - Ми знаємо, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".

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Країни-члени Великої сімки обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, ймовірно, постачають Росії компоненти та технології військового призначення. Велика сімка хоче скоординувати пакет санкцій до 24 лютого.

Кендлер очолює групу у Вашингтоні, відповідальну за контроль над технологіями подвійного призначення - обладнанням, яке можна використовувати як для промислових, так і для військових цілей. Чиновниця перебуває в Токіо на міжнародній торговій конференції та двосторонніх зустрічах із країнами-партнерами США. Вона прокоментувала журналістам питання щодо зусиль з перешкоджань спробам Росії отримати іноземні технології через третіх сторін. За словами Кендлер, США глибоко стурбовані економічним шпигунством.

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Кендлер відіграла ключову роль у встановленні широких обмежень на експорт технологій із США до Китаю у жовтні 2022 року.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • piligrim
    в будь-якому випадку джерело струмочку - піднебесна... але ж з нею сратися - не те саме, що з іраном чи кимхерсенами...
  • Ben23
    Я работал с китайцами и могу точно сказать: всё, что они говорят не имеет никакого отношения к тому, что они фактически делают. Они будут тебе в лицо улыбаться и обещать всё, что ты хочешь услышать, и потом всё-равно всё сделают так, как сами решат. Некоторые это называют особенностями национального менталитета и даже чем-то типа дипломатической хитрости, но по мне так это просто хитрожопость в перемешку с хамством изподтишка, вот и весь менталитет.
  • Dima30
    А звідки бере кндр та іран? правильно з китаю у них навіть спільні підприємства є!Скільки вже Захід буде наважуватися на санкції проти китайців?Вони ж так просто не облишать допомогу терористичним режимам потрібно їх стимулювати..
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