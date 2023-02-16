Путін знову схилятиме Лукашенка до прямої участі у війні проти України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що президент РФ Володимир Путін схилятиме Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, до прямої участі у війні проти України під час імовірної зустрічі цього тижня.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Білорусь давно окупована Російською Федерацією. Це доведений факт. Лукашенко, як може, впирається, щоб його не змусили брати пряму участь Білорусі у війні проти українського народу. Я думаю, що в п'ятницю (17 лютого. - Ред.) буде ще одна зустріч, коли його змушуватимуть змінити точку зору… Вони будуть схиляти його до ухвалення рішення про пряму участь у війні проти України. Як це буде – побачимо. Донині ці зустрічі не мали такого результату, який хотіли би мати росіяни", - сказав Данілов.

На його переконання, рішення про прямий вступ у війну буде кінцем Білорусі. Водночас Данілов висловив думку, що білоруси не можуть піти на такий крок, оскільки дійсно розуміють усі процеси, які відбуваються зараз.

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