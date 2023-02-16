"Слуги народу" підписали декларацію з групою Європарламенту, що стане лобістом України у ЄС, - Арахамія

У Страсбурзі фракція "Слуга народу" підписала спільну декларацію з політичною групою Європейського парламенту Renew Europe, яка стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що група Європарламенту Renew Europe об’єднує 23 країни, 39 партій, налічує 102 депутати Європейського парламенту, 6 членів Європейської ради на чолі з Президентом, що є також представником Renew Europe, та 6 Єврокомісарів.

"Renew Europe стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС та просуватиме порядок денний, який забезпечить перемогу України", - обіцяє Арахамія.

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Парламентарі зафіксували в спільній заяві, що обидві сторони виступатимуть за:

збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні з належним урахуванням винищувачів і ракет великої дальності;

правильний шлях до вступу та швидкий початок переговорів, якщо можливо, у 2023 році;

необхідну підготовчу роботу та проміжний звіт Єврокомісії (навесні цього року) і звіт Єврокомісії про розширення, який очікується цієї осені;

поступову, але рішучу інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС та ключових галузевих програм;

конкретну пропозицію від Єврокомісії щодо конфіскації та передачі заморожених російських активів безпосередньо для потреб України у відновленні;

вжиття ефективних заходів для забезпечення відповідальності та покарання за злочини російської агресії проти України, зокрема ті, що стосуються створення спеціального трибуналу, який мав би особливу юрисдикцію;

більше санкцій щодо осіб і компаній, які прямо чи опосередковано підтримують режим путіна;

повну підтримку мирного плану з 10 пунктів, який запропонував Президент Володимир Зеленський;

підготовку до реалізації економічної програми України;

виконання резолюцій, ухвалених Європейським парламентом на підтримку України.

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"Маємо потужний порядок денний і впливових союзників. Будемо разом розбудовувати спільне європейське майбутнє, в якому Україна посяде гідне місце", - додав Арахамія.