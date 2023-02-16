Росіяни сьогодні можуть знову атакувати Україну з повітря, - ОК "Південь"
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни вишукують нову тактику та намагаються обійти нашу ППО.
"Цілком ймовірно (що обстріл повториться. - Ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - пояснила Гуменюк.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також відомом, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.