Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ

Гельсінська комісія, яка представляє Сполучені Штати в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), закликала МЗС Австрії не видавати візи російській делегації для участі в засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться наступного тижня у Відні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Голова Гельсінської комісії, конгресмен Джо Вілсон, його заступник сенатор Бен Кардін, а також конгресмен Стів Коен надіслали листа міністру закордонних справ Австрії Александеру Шалленбергу з проханням переглянути питання про видачу віз російській делегації, яка збирається взяти участь у зимовому засіданні Парламентської Асамблеї у Європі, що пройде у Відні наступного тижня.

Зимова зустріч приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і має стати першою очною зустріччю Парламентської асамблеї за участю Росії та Білорусі з початку війни.

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Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз наклали санкції на всіх членів російської делегації за те, що вони підтримали агресивну війну, розв'язану Володимиром Путіним проти України.