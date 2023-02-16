Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Голова Гельсінської комісії, конгресмен Джо Вілсон, його заступник сенатор Бен Кардін, а також конгресмен Стів Коен надіслали листа міністру закордонних справ Австрії Александеру Шалленбергу з проханням переглянути питання про видачу віз російській делегації, яка збирається взяти участь у зимовому засіданні Парламентської Асамблеї у Європі, що пройде у Відні наступного тижня.
Зимова зустріч приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і має стати першою очною зустріччю Парламентської асамблеї за участю Росії та Білорусі з початку війни.
Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз наклали санкції на всіх членів російської делегації за те, що вони підтримали агресивну війну, розв'язану Володимиром Путіним проти України.