Новини

У Росії залишилося 1,5 тис. бойових літаків, але масштабна повітряна кампанія малоймовірна, - розвідка Великої Британії

6 83324
росія,авіація
Росія збільшила використання авіації у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, росіяни продовжують використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і багато місяців поспіль до цього.

"Кількість вильотів росіян зросла протягом останнього тижня після кількох тижнів більшо спокійної діяльності. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у британській розвідці зазначили, що авіація РФ продовжує значно відставати, оскільки обмежена постійною високою загрозою з боку української ППО та розосередженого базування через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що заважає їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль", - наголосили у розвідці.

Там також зазначили, що по всій території Росії ПКС РФ, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків, незважаючи на втрату понад 130 з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно, що ПКС зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків", - підсумували у британській розвідці.

Читайте: Росія отримує мікросхеми та технології завдяки Ірану та КНДР, - Мінторгівлі США

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Там також зазначили, що по всій території Росії ПКС РФ, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць Джерело:

    Ймовірно зберігає? А ймовірно і не зберігає......
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Як було так місяці тому так і залишається. Це не нова інформація
  • Літій Неоненко
    Москалі стягнули не далеко від наших кордонів,близько 800 одиниць бойової авіації,включно з вертольотами.Це ї є кістяк працюючої авіації.І це також дуже багато,але ж більше в них навряд чи є.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини