Новини

Ворог змінив тактику. "Шахедів" не було, одразу пішли ракети, - Ігнат

10 39267
ракета
Під час нічної атаки по Україні ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях ворога назвали новою тактикою.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми констатували цей факт (зміну тактики. - Ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахедів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів", - уточнив він.

Також читайте: Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Мне вчера друг военный рассказал, что ПВО наше постоянно в движении. Никакие шарики, никакие шахеды не могут помочь пацанам выявить наше ПВО и типа его обойти. Только недодасточное количество современных систем позволяет некоторым кацапским ракетам долетать. Не верьте выбросам свинособаке, которые радостно подхватывают наши СМИ. На запад Украины регулярно и прилетает потому как нехватка современных систем не позволяет пока что ефективно закрывать некоторые коридоры через которые туда пролетают ракеты. Вбросов до 24 го будет очень много, в стиле мы ещё ничего не начинали
  • Petrov Viktor
    Ты ещё Чечню вспомни фашист, теперь в Украину рогатое поперлось, не было рашистов - никто и не стрелял.
  • 5 копійок
    І распялі мальчіка в трусіках.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини