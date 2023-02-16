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Лукашенко: Я готовий воювати разом із росіянами, якщо хоча б один солдат прийде на територію Білорусі "вбивати моїх людей"

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лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати разом із росіянами, якщо хтось вчинить агресію проти Білорусі.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав самопроголошений "президент".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    клоун
  • Чайка Київ
    Поц, ти вже впустив аргесора в свою хату. Ви вже вбиваєте білорусів.
  • Роман с камнем
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