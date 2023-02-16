Президент Світового банку Малпасс достроково йде у відставку
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Президент Світового банку Девід Малпасс оголосив, що йде у відставку достроково.
Відповідну заяву він опублікував на LinkedIn, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні вдень (15 лютого. - Ред.) я поділився з Радою директорів Групи Світового банку своїм наміром піти у відставку до кінця фінансового року", - заявив Малпасс.
Він перелічив досягнення та кроки, які були зроблені за його роботи на посаді. Водночас причини свого звільнення Малпасс не зазначив.
За даними Reuters, це рішення може бути пов'язане із розбіжностями Малпасса з Білим домом щодо питань клімату.
Очікується, що Малпасс, призначений колишнім президентом США Дональдом Трампом, покине посаду президента Світового банку до кінця червня. Його п'ятирічний термін мав закінчитися у квітні 2024 року.