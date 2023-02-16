Медведчук запропонував Путіну "план Б", хочуть зробити "корейський варіант" для України, - Данілов

Кум Путіна Віктор Медведчук запропонував російському диктатору "план Б" щодо України.

Про це повідомив в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - пояснив він.

Данілов вважає, що Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть "давати пропозицію про створення двох країн". Він не назвав конкретних прізвищ, але натякнув, що йдеться про чинних депутатів фракції "ОПЗЖ".

Мета ж Росії, на думку секретаря РНБО, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

"В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні", - сказав він.

Данілов додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

"Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - підсумував секретар РНБО.

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