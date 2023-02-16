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Кулеба запропонував Канаді долучитися до нової авіаційної коаліції

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f-16,літак
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав запрошення Канаді приєднатися до нової авіаційної коаліції.

Про це глава української дипломатії сказав на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, - це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування", - зазначив міністр.

Він додав, що з канадською колегою обговорив питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

"Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз - це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів", - зауважив Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Кулеба! Проснись! Почему 26 украинских военных вертолетов в Африке обслуживают интересы бездарной ООН , а не воюют с Россией?
  • Alex Ukr f0ad1b41
    А коалиция состоит из Зимбабвэ и Бурунди?
    Ни о каких самолётах речь не идёт
    Следующие будут подводные лодки для Кацапокораблей перед Крымом.
    Эта музыка будет длиться вечно,а толку ноль.
  • 5 копійок
    Поки що від цих кааліцій ні танків, ні літаків.
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