Німеччина заблокувала обладнання для "Росатому"

Російський концерн "Росатом" вперше зіштовхнувся з обмеженнями з боку західних країн. Німецький регулятор BAFA заблокував постачання продукції виробництва Siemens Energy, які необхідні "Росатому" для будівництва атомних станцій у Туреччині й Угорщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Німецький регулятор BAFA побоюється, що продукція Siemens Energy може всупереч санкціям опинитися в Росії.

Німеччина та Siemens уже мали подібний негативний досвід. У 2017 році Росія обманним шляхом завезла до окупованого Криму німецькі газові турбіни, які призначались для електростанції в Краснодарському краї РФ.

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Влада Туреччини ініціювала переговори з урядом Німеччини щодо умов, за яких постачання обладнання було б можливим.

Рішенням для цієї проблеми може стати постачання під наглядом фахівців Siemens, але це збільшить вартість проєкту, який і так оцінюється в $20 млрд, вказало джерело.

АЕС "Аккую" має стати першою в Туреччині чотириреакторною атомною станцією. Вона будується на березі Середземного моря з 2018 року, а її перший реактор планують запустити до кінця року.

Зі схожими проблемами Росатом зіткнувся і при будівництві угорської АЕС "Пакш-2". Siemens Energy разом з французькою Framatome має поставити туди систему управління технологічними процесами, і Франція видала дозвіл на постачання, а Німеччина - ні.

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Угорське МЗС звинуватило Німеччину в замаху на суверенітет країни та заявило, що німецькі чиновники не мають правових підстав блокувати постачання.

Продукція німецької компанії не належить до основного обладнання АЕС і не входить до ядерного паливного циклу. Тому теоретично замість Siemens Energy можна знайти інших постачальників, але це призведе до затримки проєкту.