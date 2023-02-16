Лавров хоче зруйнувати правила, які встановили, щоб уникнути третьої світової війни, - Держдеп США
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Раніше Лавров зробив заяву в дусі російської пропаганди про те, що нова зовнішня політика країни-окупанта буде зосереджена на "припиненні західної монополії".
За словами Прайса, глава МЗС РФ має на увазі порядок, який ґрунтується на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни в ім'я уникнення третьої.
"Це концепції, які були записані у Статуті ООН, записані у міжнародному праві. Востаннє, коли я перевіряв, Росія все ще була членом ООН", - сказав речник Держдепу.
Він зазначив, що будь-які спроби представити міжнародне право як щось, що нав'язується Заходом, - не більше ніж чергова балаканина і дезінформація від росіян.