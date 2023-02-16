"Коли ми йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу, прийшли до влади - зайнялись перерозподілом", - "слуга народу" Яременко

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що влада не стала "business friendly".

Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Захищати слід не компанію, а бізнес. Наша влада не стала business friendly. Попри те, що діюча влада більшою мірою складається з колишніх (або і діючих) підприємців, і уряд, і парламент, сформований Слугою народу, сповідують якусь "фіскально-бюджетну ідеологію", - пояснив нардеп.

Яременко зазначив, що наповнення бюджету є основною метою.

"Розвиток бізнесу, хоч і декларується, як пріоритет, є вторинним завданням. Тобто, коли йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу і створення можливостей розвитку. Стали владою - захопились перерозподілом матеріальних благ, а не їх створенням. І в цьому українська влада дуже і дуже послідовна.

Це відчувають і правоохоронці, які назагал завжди схильні недооцінювати критерії суспільне благо і здоровий глузд у своїй діяльності. Так легше - коли виникає потреба читати те, в законах, що зараз тобі найбільше підходить і не думати про усе інше. Впринципі за мислення у нас премії не дають.

Сказавши це, треба сказати і інше - з тими, хто набуває власність у сумнівний спосіб, намиває береги чи вирубує ліси, бо "це такий проект", треба боротись. Навіть якщо це хороші люди. Люди повинні відповідати за власні дії, злочини мають бути покарані. Бізнес має працювати. Ми всі його знаємо - він хороший - це не критерій кудись бігти і робити голосні заяви. Критерій - це тисячі бізнес-підприємств, чия робота заблокована податковою, а значить - урядом. Вибачте, це пост "для своїх", - додав Яременко.

Нагадаємо, 15 лютого в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована відбулись обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw, заявив що йому соромно за дії правоохоронних органів.

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