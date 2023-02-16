Посли ЄС не змогли домовитися про десятий пакет санкцій проти Росії, - Politico

Посли Європейського союзу не змогли погодити 10-й пакет санкцій проти Росії. Вони не дійшли згоди щодо обмеження на торгівлю з РФ каучуком.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Проти рішення обмежити торгівлю каучуком висловилися Німеччина та Італія. За введення таких обмежень висловилася Польща.

Зазначається, що деякі форми каучуку вже було санкціоновано у попередніх пакетах обмежень проти Росії.

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Синтетичний каучук використовується у шинах. Продаж синтетичного каучуку щороку приносить Росії мільярди доларів прибутку. Так, у 2021 році РФ експортувала його майже на 2 млрд доларів. З цієї суми ЄС імпортував синтетичний каучук на суму близько 700 млн доларів.