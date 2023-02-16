В Мінську судять Протасевича. Він визнав провину
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
За даними державного агентства БелТА, підсудних звинувачують щонайменше у 1586 злочинах, зокрема у розпалюванні соціальної ворожнечі, організації масових заворушень, публічних закликах до захоплення державної влади, терористичних актах, створенні екстремістської спільноти та керівництві нею, наклепі та публічній образі президента.
Також їх звинувачували в змові з метою захоплення державної влади та у фінансуванні екстремістської діяльності.
Протасевич повністю визнав провину та заявив, що нічим не пов’язаний з колишніми колегами і що йому "давно все зрозуміло" про цих людей.
Роман Протасевич, Степан Путило, Ян Рудик
Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня 2021 Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.