Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконувалися
Про це він сказав в інтерв’ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".
Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.
Схожим чином висловився і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що основним завданням Мінських угод було "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".
"Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - сказав Пєсков.