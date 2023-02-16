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Підприємця в Одесі оштрафували на 17 тис. грн за генератор: Звинуватили у "продажі електроенергії"

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осовський
Суд оштрафував на 17 тис. грн одеського підприємця Дмитра Осовського. Під час відключення електроенергії він надавав доступ до свого копіцентру, який працював від генератора.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він надавав платний доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора.

Однак у листопаді працівники поліції оштрафували чоловіка за "продаж електроенергії".

У січні Осовський розповів, що суд оштрафував його на 17 тис. грн. Підприємця звинувачують у тому, що він продавав електроенергію без ліцензії.

Водночас він заявив, що якщо генератор із потужністю менше від 5 МВт, ліцензія за законом не потрібна.

"Суддя навіть слухати не хотів. Що б я не казав, взагалі начхати. Двічі питав "у Вас все?". Коротко. Мені закидають статтю 164 КУпАП. Там сказано "ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або у час, коли ліцензія закінчилася". Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це не можливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт вироблення). У мене є всі КВЕДИ, є основний вид діяльності та додаткові. Пофігу. Просто пофігу. Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив. Вважаю що зробив у той момент те, що мав, і пишаюся цим", - наголосив він.

Осовський також нагадав, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.

"Діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегаватт), платниками акцизу на ел/ен є тільки ліцензіати. Продавайте, будь-ласка, стільки, скільки можете", - зазначив тоді парламентар.

Пізніше підприємець також опублікував реквізити, які йому надали для сплати штрафу.

Читайте: Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків

Підприємця в Одесі оштрафували на 17 тис. грн за генератор: Звинуватили у продажі електроенергії 01

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Пипец. Человек сам себя за свои средства обеспечил энергией чтобы сохранить работу - еще и виноват. В чем, что не отстегнул мзду зеленым барыгам с президентом "6%"? Совсем суки страх потеряли.
  • Cristoffor Columbus
    чого ж суддя за 20 хвилин не розібрався? а чому ФОП повинен витрачати свій час, гроші, нерви і доказувати бовдуру судді якого цей ФОП утримує як платник податків, що той суддя разом із енергетиками *******. А тому що це мафія і їм по цимбалам і спеціалісти і закони, бо є вказівка здірати штрафи і поповнювати бюджет, який свині будуть і далі красти. А ти пишеш як з іншої планети
  • Ейваз
    Які агресивні українські гниди...
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