Вірменія надіслала Азербайджану проєкт мирного договору
Про це у четвер заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Азатутюн.
Також документ, за словами Пашиняна, передано країнам-співголовам Мінської групи ОБСЄ.
"Під пропозиціями слід розуміти проєкт повного документа з нашими пропозиціями. Ми працюємо над проєктом із такою логікою: отримати документ, який ми готові підписати в будь-який час. Зрозуміло, звичайно, що цей документ має бути прийнятним для Азербайджану. Сподіваємося, що певний прогрес, який спостерігається за підсумками трьох раундів переговорів, вдасться розвинути", - заявив глава вірменського уряду.
Кілька днів тому міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив у Берліні, що Азербайджан відповів на пропозиції вірменської сторони щодо проєкту мирного договору і наразі над ним працює Єреван. "Вірменія бере активну участь у цих переговорах, і ми маємо намір продовжувати наші активні зусилля з побудови стабільного і міцного миру в нашому регіоні", - сказав Мірзоян.
Сьогодні Пашинян представив бачення Вірменії: документ має містити таку логіку домовленостей, таку ефективну систему стримувань і противаг, яка унеможливлювала б будь-який сценарій порушення міцного і стабільного миру.
"Підписання документа не має призвести до нової війни, але вже на основі цього мирного договору. Це звучить абсурдно, але може бути й такий сценарій. Навпаки, це справді має означати міцний мир", - заявив Пашинян, наголосивши на готовності вірменського уряду та його особистій готовності до підписання такого договору якомога швидше.