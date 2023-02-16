Новини

У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців

2 31737
біженці,берлін,німеччина
Сотні тисяч українців приїхали до Німеччини з початку російської агресивної війни - їхня кількість у країні за рік зросла у 7 разів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У 2022 році було зафіксовано близько 1,1 мільйона іммігрантів з України, повідомляє Федеральне статистичне управління у Вісбадені на основі попередніх результатів спеціальної оцінки.

Оскільки протягом року до Німеччини не лише приїжджали люди із зони бойових дій, але й виїжджали назад, статистика показує, що за минулий рік відбулася чиста імміграція з України в розмірі 962 000 осіб.

Також читайте: Google починає в Німеччині кампанію проти російської дезінформації щодо українських біженців

"Це означає, що чиста імміграція з України до Німеччини минулого року була більшою, ніж із Сирії, Афганістану та Іраку разом узятих у 2014 та 2016 роках", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    ще б в 7 разів зменшилась кількість московитів
  • Wlad West
    Не надо нести х*рню, если не знаете. Приехать мог любой гражданин (кроме военнообязанных) независимо от области проживания и не надо было терять для этого документы. Никого не депортировали, если не совершалось злостное нарушение уголовного характера.
  • дмитрий a4f273bf
    Интересно, а какое отношение к Европе, и в частности Германии, имеют Сирия, Афганистан и Ирак?... Бездуховно ведь или на халяву и уксус сладкий? Почему в богатые страны Персидского Залива не едут, к своим братишкам?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини