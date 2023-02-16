Жителя Волині, який "зливав" інформацію про військові об’єкти окупантам, засуджено до 14 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Чоловік передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти на Волині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Доведено, що завербований російськими спецслужбами колишній військовослужбовець, з березня 2019 по березень 2020 року надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав та передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти на Волині.



Ворога особливо цікавили дані про військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони. Ще одним із завдань засудженого було створення агентурної мережі із проросійськи налаштованих громадян. Чоловіка затримали під час спроби перетину ним державного кордону України для зустрічі з куратором", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна (ч.1 ст. 111 ККУ).

Також читайте: Голові Балаклійського суду Харківщини, який співпрацював з окупантами, оголосили про підозру у держзраді