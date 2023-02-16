Жителя Волині, який "зливав" інформацію про військові об’єкти окупантам, засуджено до 14 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Доведено, що завербований російськими спецслужбами колишній військовослужбовець, з березня 2019 по березень 2020 року надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав та передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти на Волині.
Ворога особливо цікавили дані про військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони. Ще одним із завдань засудженого було створення агентурної мережі із проросійськи налаштованих громадян. Чоловіка затримали під час спроби перетину ним державного кордону України для зустрічі з куратором", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна (ч.1 ст. 111 ККУ).