Путін припустився вирішальних помилок, війна йде в правильному для України напрямку, - міністр оборони Швеції Йонсон

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив ЗСУ та волю українців, а також згуртованість ЄС та НАТО.

Про це в інтерв'ю ЄП заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, Путін припустився двох вирішальних помилок. По-перше, суттєво недооцінив Збройні Сили України та волю українців боротись і боротись наполегливо. А друга річ, яку він недооцінив, – це згуртованість між ЄС і НАТО. Це привело нас до руху у правильному напрямку", - зазначив він.

За словами міністра, він мав на увазі те, що Україна перемогла у битві за Київ, Харків, Херсон, відвоювала острів Зміїний.

"Для українського народу ситуація йде в правильному напрямку. І ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно, щоб гарантувати вашу незалежність і територіальну цілісність", - додав Йонсон.

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