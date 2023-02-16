Главу фінансового управління Міноборони РФ Янкіну знайшли мертвою у Санкт-Петербурзі, одна з версій - самогубство, - росЗМІ
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У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному військовому округу Марину Янкіну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Фонтанка.
У правоохоронні органи про тіло жінки під вікнами будинку на вулиці Замшина повідомили 15 лютого близько восьмої ранку.
За попередньою інформацією, 58-річна Марина Янкіна жила у цьому будинку. За однією з версій, її смерть може бути самогубством.
У пресслужбі ЗВО виданню підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте по решту коментарів відправили до слідчих органів.
До ЗВО Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.