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Главу фінансового управління Міноборони РФ Янкіну знайшли мертвою у Санкт-Петербурзі, одна з версій - самогубство, - росЗМІ

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У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному військовому округу Марину Янкіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Фонтанка.

У правоохоронні органи про тіло жінки під вікнами будинку на вулиці Замшина повідомили 15 лютого близько восьмої ранку.

За попередньою інформацією, 58-річна Марина Янкіна жила у цьому будинку. За однією з версій, її смерть може бути самогубством.

У пресслужбі ЗВО виданню підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте по решту коментарів відправили до слідчих органів.

До ЗВО Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • piligrim
    начальниця управління фінансового забезпечення Міністерства оборони? податківка?... - та да, виключно самогубство...
  • Деніс Войцеховський
    Вкрала, не поділилась, запропонували самій вистрибнути з вікна.
    Що за новина, не розумію. В її кріслі вже сидить інша істота, процес йде далі.
  • Алексей Королевский 35c798da
    Нет это какой-то флешмоб. вчера писали про срочника который повесился, сегодня эта шаромыга.
    Кто следующий?
    И когда очередь до ***** дойдёт?
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