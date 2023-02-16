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Європарламент закликав міжнародну спільноту надати всі, без винятку, види озброєння для перемоги України у війні з РФ, - резолюція

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європарламент
Напередодні роковин від дня вторгнення Росії до незалежної України Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій заявив про свою солідарність з українським народом та підтримку країни до повної перемоги у цій війні, закликавши для цього міжнародне співтовариство постачати всі, без винятків, види озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималося з 507, які взяли участь у голосуванні.

"ЄП знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в резолюції.

У зв'язку з цим ЄП знову підтвердив незмінне "найрішучіше засудження незаконної, нічим не спровокованої і нічим не виправданої агресивної війни Росії проти України, так само як і причетність режиму Білорусі; вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі військові дії, зокрема напади на житлові райони та громадянську інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила примусову депортацію українських мирних мешканців та звільнила всіх затриманих українців", - вимагають депутати ЄП.

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ЄП віддає шану мужньому народу України, лауреатам Сахаровської премії 2023 року за свободу думки, які захищають свою країну, а також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності від жорстокого режиму, який "прагне підірвати нашу демократію та послабити і розділити наш Союз".

Європарламентарі висловили глибоке співчуття сім'ям та близьким мужніх захисників, які віддали свої життя на захист України, та закликав до постійної та посиленої підтримки з боку ЄС та його держав-членів для лікування та реабілітації поранених захисників України.

"ЄП вважає, що результат війни та позиція міжнародної спільноти відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх діях інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни, наголошує, що головною метою України є перемога у війні проти Росії, яка розуміється як її здатність витіснити всі сили Росії, її ставлеників і союзників з міжнародно визнаної території України, вважає, що ця мета може бути досягнута лише за рахунок безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок до України всіх без винятку видів озброєнь", - зазначено в резолюції.

ЄП також зажадав від Росії "назавжди припинити порушувати чи загрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та інших сусідніх країн".

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"Російська агресія не обмежується Україною, оскільки вона згубно впливає на безпеку та економіку всіх країн Східного партнерства ЄС, зокрема республіки Молдова", - зазначили депутати ЄП.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Маркиз
    https://defence-line.org/2023/02/vokrug-ramshtajn-9-chast-4/ Вокруг Рамштайн №9 (Часть 4)

    Но как мы помним, залогом его успешности, является отсутствие у противника точных знаний о том, какими силами и средствами мы располагаем и куда их выдвигаем, для нанесения главного удара. И более того, для него должна оставаться интрига в том плане, как далеко способны пройти наши войска. А это значит, что до определенного момента, он должен либо иметь минимум информации, по этим позициям, либо иметь искаженную, деформированную информацию. И это - задача для всех, кто принимает участие в этих мероприятиях.
    И тут мы снова ссылаемся на вчерашний материал, где писали о самолетах. В самом деле все, что прямо связано с материальной частью, которая нужна для обеспечения наступления, должно быть покрыто мраком тайны и переплетено узлами специально подготовленной информации. Например - самолеты. Мы не сможем их скрыть от противника, если получим в нужном количестве, а пока - не сможем и защитить их, если они будут просто стоять. А если не будут стоять, то что им остается делать? И тут оказывается, что их действия прямо связаны с наступательными действиями.

    Сейчас, в оборонительных боях их нет смысла использовать и неизбежно - терять. Они нужны как ложка к обеду и потому, если только мы их получим, и они зайдут в Украину, тут же будет включен таймер обратного отсчета, когда нам надо наступать. То есть, наличие самолетов станет прямым указанием того, что мы переходим в наступление. В таком случае, надо не дать противнику успеть перевести свою военную машину в режим обороны. То есть, он уже будет видеть, что сейчас его начнут рвать, но сделать уже ничего не успеет, как это было под Изюмом.

    То же самое и с дальнобойными ракетами. Да, нам надо сравнять с землей военную базу в Севасе и обрушить крымский мост, но представим, что мы все это сделали в октябре прошлого года и не перешли в наступление. Что дальше? Противник что-то подлатает, что-то восстановит и получится, что мы напрасно израсходовали боеприпасы и утратили эффект сюрприза. Ведь противник сейчас не может себе представить, как именно мы будем действовать западными танками, самолетами или дальнобойными ракетами, а наше дело - показать это один раз но так, чтобы он кувырками летел к своей границе или в братскую могилу.

    Если этот алгоритм выглядит правдоподобным, то он предполагает, что все необходимое должно быть готово к тому, чтобы войти на нашу территорию прямо накануне наступления, а раз так, то этот самый момент входа, должен быть скрытым от противника. Отсюда следует, что не должно быть определенности в вопросе о количестве и времени поставки тех или иных систем вооружений. Ведь у нас есть Ермак, и не только он, которые обязательно дадут утечку, а пока оно все стоит в Польше или Румынии и двинется в последний момент, кроты физически не смогут это слить. А когда оно пойдет, то из слив утратит ценность, поскольку противник и так все это увидит с помощью спутников или чего-то еще, но уже будет поздно.

    И вот этот Рамштайн показал, что мы подходим к моменту, когда начинается реальная подготовка к наступательной операции, поскольку все говорят о том, что Украине дают все, что нужно для ее успеха, но уже нет никакой конкретики.

    Все ограничивается общими определениями и фразами, без конкретики. Это говорит о многом и в частности о том, что пошел режим информационного прикрытия всех мероприятий. Если до этого каждый Рамштайн сигнализировал прутину о том, что Запад готов к любой эскалации и что каждый раз, когда из москвы чертят красные линии, Запад их демонстративно их пересекал, показывая, что это уже не работает, то сейчас - все изменилось. Демонстративная часть Рамштайна полностью отключена полностью.

    Ну а нам надо помнить, что наши военные умеют готовить операции тихо настолько, что даже Ермаки не в курсе происходящего. Плюс к тому, те самые американские военные инспекторы, направленные в Украину Конгрессом США, остаются в Украине до окончания войны. А по слухам, джентльмены имеют самые широкие полномочия, в том числе посылать Ермаков вслед за русским военным кораблем. Кроме того, они являют собой линию прямой коммуникации наших военных с Пентагоном, Конгрессом и Белым домом, который прямо сейчас готовит пакет помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов.

    В общем, подводя итоги этого раунда Рамштайна, можно сделать два вывода. Первый - нам дают все, что нам нужно для наступление. Второй - уже открыто не уточняется состав этого «всего», что мы получим для наступления. И это - хорошо, поскольку теперь это говорит об окончании жестов в сторону прутина и демонстраций ему каких-то действий. Все, игры кончились и представления - тоже, теперь идут чисто военные мероприятия.
  • Alex Ukr f0ad1b41
    Европа в НАТО,а НАТО 3 дня уж точно на оборванцев не понадобится,думаю 2 хватит.
  • Маркиз
    Наведу весь матеріал повністю -- дуже гарний текст вийшов у автора:

    Линия обороны / Антиколорадос

    https://defence-line.org/2023/02/vokrug-ramshtajn-9-chast-1/ Вокруг Рамштайн №9 (Часть 1)

    Вчера мы подробно писали о том, как стартовал саммит стран-доноров Украины и обещали вернуться к этой теме в виде подведения итогов и они оказались несколько неожиданными, в хорошем смысле этого слова. Неожиданность эта проистекает из небольшого куска вчерашних рассуждений о самолетах, например. Скорее всего, это же касается а тех самых ракет для Хаймарс, которые имеют существенно больший радиус действия. Мы полагаем, что и один, и другой вид вооружений, связаны именно с масштабными наступательными действиями. Оно и понятно, ведь если смотреть на то, что мы имеем прямо сейчас, то набор наличных инструментов позволяет довольно успешно держать оборону даже в условиях мобилизации всех ресурсов противника для наступления.
    А то, что это выглядит именно так, следует из сообщений самых разных источников. Так, министр обороны Великобритании Уоллес, позавчера сказал о том, что федерация стянула для войны в Украине 97% своей армии. Такие данные предоставила ему британская разведка. Есть и другие подтверждения этого вывода. Просто вспомним о том, как задолго до широкомасштабного вторжения, противник перебрасывал свои войска из восточных военных округов.

    В Сети была масса фото и видео свидетельств того, что оттуда на Запад перебрасываются не просто танки или БМП, например, а комплекты техники для мотострелковой или механизированной бригады. В одном эшелоне могли идти таки, БТР, БМП, пушки и так далее. То есть, зная техническое оснащение батальона, полка или бригады, можно было увидеть, что идут именно такие комплекты. А потом мы увидели, что в начале вторжения было множество подразделений из Тувы, Бурятии и дальнего востока. Ну и прямо дней десять назад, в третий раз наши военные деклассифицировали бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, с базированием в городе Владивосток.

    Именно по этой бригаде можно увидеть то, как все это выглядело. Она была в составе оккупационных войск с первого дня широкомасштабного вторжения и была в хлам разбита на северном фронте. Этот самый хлам наступает, когда подразделение теряет свыше четверти своего личного состава и техники. Но поскольку именно морская пехота является высокомобильной и легкой пехотой, штурмового плана, то у нее тяжелой техники почти нет, а уничтожение легкой брони, никто всерьез не считал. Поэтому состояние этой бригады легко соотносить с потерями личного состава. И в первой фазе вторжения, бригада потеряла до половины личного состава убитыми и раненными.

    Второй раз, примерно такой же разгром, бригада пережила во время харьковского наступления ВСУ и вот сейчас, разгром оказался еще более тяжелым, когда наши порвали бригаду просто в лоскуты. Не исключено, что как только ВСУ получают данные о том, что на данном участке фронта действуют тихоокеанские морпехи, они применяют какую-то особую тактику, рассчитанную на бестолковых лаптей, чтобы оптовое их уничтожение было наиболее полным. И в этот раз все случилось как у старика, который в третий раз закинул свой невод. В этот раз улов был эпичным. Мало того, что огромное количество морских пехотинцев, ушедших далеко от моря, сделали плодородным грунтом, так еще и в обменный фонд их набилось столько, что уже в плену из них можно сформировать если не бригаду, то уж полк - точно.
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